Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken sosyetik güzel Dila Tarkan, Murat Cemcir'in radarına girdi. Cemcir Tarkan'ın fotoğrafına “Maşallah“ yorumunu yaptı.

Başarılı oyuncu Murat Cemcir, Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Dila Tarkan'ın peşine düştü.

“MAŞALLAH“

Murat Cemcir, kardeşi Sima Tarkan ile bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Dila Tarkan'a “Maşallah“ yorumunu yaptı.

ÖVGÜ DOLU SÖZLERLE BAHSEDİYOR

Posta'nın haberine göre, sosyetik güzelin fotoğraflarını da beğenmeden geçemeyen oyuncu,Dila Tarkan'ın peşindeymiş....



































