MÜSLÜM FİLMİNİN YAPIMCISI MUSTAFA USLU: MONTAJINI YEMEK MASAMDA YAPTIM
Rekor üzerine rekor kıran Müslüm filmi, 6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri töreninde yılın filmi seçildi. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, “7 milyon kişinin kalbine dokunan Müslüm filminin montajını ben evimde yaptım yemek masamda.“ ifadelerini kullandı.
7 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kıran Müslüm filmi 6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri töreninde yılın filmi seçildi.
“ANNE KARNINDAYKEN MÜSLÜM DİNLEDİLER“
Beyaz perde de rekor üzerine rekor kıran Müslüm filmi yılın filmi kategorisinde Altın Palmiye'nin sahibi oldu....
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