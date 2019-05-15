Nihat Hatipoğlu, ATV'de sunduğu iftar programında Ermeni bir çocuğu Müslüman yapmıştı. Olay sonrası harekete geçen çocuğun ailesi ve İnsan Hakları Derneği, Hatipoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Ramazan ayında ATV'de yaptığı programları reyting rekorları kıran Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde Artur adında Ermeni bir çocuğu Kelime-i şehadet getirterek Müslüman yapmıştı. Program sırasında Artur'un isteği olduğu halde annesine de sorup onay alındığını belirten Hatipoğlu'nu çocuğun annesi yalanlamıştı.

Kaynak: haberinburada....