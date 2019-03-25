Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın toplantısında konuştu. Cengiz, “Bu andan itibaren Galatasaray'ı Galatasaray yapan kuralların korunması adına her şeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz görevimizin başındayız.“ dedi. Cengiz ayrıca hukuk