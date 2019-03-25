MUSTAFA CENGİZ AÇIKLADI: MAHKEMEYE GİDİYORUZ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın toplantısında konuştu. Cengiz, “Bu andan itibaren Galatasaray'ı Galatasaray yapan kuralların korunması adına her şeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz görevimizin başındayız.“ dedi. Cengiz ayrıca hukuk
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönem faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Galatasaray'da “zorunlu seçim“ kararı ile sonuçlanan mali genel kurulunun ardından başkan Mustafa Cengiz basın mensuplarının karşısına çıktı. Cengiz, hukuki olarak gerekli hamleleri yapacaklarını belirterek mahkemeye gideceklerini söyledi....
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