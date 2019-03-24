Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ibra oylamasında verilen kararı alkışlayan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ı engelledi. Bu hareket genel kurula damga vurdu.

Galatasaray'ın Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilirken kongrede uzun süre hafızalardan unutulmayacak bir sahne yaşandı. İbra oylamasının yapıldığı esnada Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, üyelerin oylamada pozitif bir görüş belirtmesinin ardından bu kararı alkışladı.

Kaynak: haberinburada....