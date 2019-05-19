Türk ulusunu bağımsızlığa kavuşturmayı amaçlayan Mustafa Kemal ve 18 silah arkadaşını Samsun'a ulaştıran Bandırma vapurunun kaptanı İsmail Hakkı Bey (Durusu), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında aldığı rol ile tarihe geçmişti. Kaptan Durusu'nun 90 yaşındaki torunu Nejat Ulugöl, ulusal kurtuluş mücadelesinin 100'üncü yılında duygularını ve dedesinin hatıralarını anlattı.

Kaynak: haberinburada....