31 Mart seçimlerinde DSP'nin Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül eski danışmanı Mustafa Gültekin'in“DSP İstanbul Büyükşehir Adayı Sarıgül olur ise şaşırmayın“ iddialarını yalanladı.

Kaynak: haberinburada. ....