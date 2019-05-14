Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, “Monaco'da unutulmaz anılarım var. Geri dönmek mi? Neden olmasın.“ dedi.

Fenerbahçe'de 2. yarının en iyi isimleri arasında yer alan Nabil Dirar, eski takımı Monaco'ya göz kırptı. Fransa'da bir TV programına katılan Nabil Dirar, “Monaco'ya geri döner misin“ şeklindeki soruya şöyle cevap verdi: “Monaco'ya ilk gittiğimde Ligue 2'deydik, sonra Ligue 1'e çıktık....



































