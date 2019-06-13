Uluslararası Uzay İstasyonunu turizme açan ABD Uzay ve Havacılık Dairesi fiyatları açıkladı. Uluslararası Uzay İstasyonunda bir gece geçirmek 35 bin dolar.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 2020'den itibaren Uluslararası Uzay İstasyonunu turizme açacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na yılda en fazla iki özel seyahat gerçekleştirilecek yolcular bir gece için 35 bin dolar ödeyecek.

Kaynak: haberinburada....