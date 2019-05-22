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Nazım Sangare İçin Resmi Fenerbahçe Açıklaması

NAZIM SANGARE İÇİN RESMİ FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, A Spor'a konuştu ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Nazım Sangare için kendilerine ulaşan bir teklif olmadığını söyledi.

Tarih : 22 Mayıs 2019, 17:40
Puan Ver : Nazım Sangare İçin Resmi Fenerbahçe Açıklaması(8/10)4

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nazım Sangare için konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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