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Nazım Sangare: Şenol Güneş’i anlıyorum, Türk tipim yok

NAZIM SANGARE: ŞENOL GÜNEŞ’İ ANLIYORUM, TÜRK TİPİM YOK

Antalyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Nazım Sangare, A Milli Takım'ın basın toplantısında Şenol Güneş'in kendisinin Türk olup olmadığını bilmemesiyle ilgili soruya esprili yanıt verdi.

Tarih : 28 Mayıs 2019, 17:00
Puan Ver : Nazım Sangare: Şenol Güneş’İ Anlıyorum, Türk Tipim Yok(5/10)1

Fazla söz almayan Nazım Sangare Şenol Güneş'in ilk seferde kendisini Türk olup olmadığını bilmemesinden dolayı milli takım çağrılmaması sorusuna, “Burada olmaktan gurur duyuyorum. Şenol Güneş'in benim Türk olduğumu bilmemesini anlıyorum. Ben de kendimi yolda görsem, Türk olduğunu düşünmem....

















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