Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nı gezmeye gelen bir grup, parkta nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Benekli Anadolu Semenderi'ni fark edince cep telefonlarıyla görüntüledi.

Endemik bir tür olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan “Benekli Anadolu Semenderi“ Munzur Vadisi Milli Parkında görüntülendi.

Kaynak: haberinburada. ....