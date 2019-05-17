Yasak Elma dizisiyle ekranlara dönen güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, mini elbiseli fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Hayatına böyle girsem, ne yapabilirsin ki?“ notunu ekledi.

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade mor renkli mini elbiseli sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

“NE YAPABİLİRSİN Kİ?“

Dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel'de rol alacağı iddia edilen güzel oyuncu Nesrin Cavadzade son sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Cavadzade mini elbiseli cesur paylaşımına, “Hayatına böyle girsem, ne yapabilirsin ki?“ notunu ekledi....



































