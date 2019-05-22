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Neutec İlaç, Kızılay’A 2,5 Milyon Liranın Üzerinde İlaç Yardımı Yaptı
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Neutec İlaç, Kızılay’a 2,5 Milyon Liranın Üzerinde İlaç Yardımı Yaptı

NEUTEC İLAÇ, KIZILAY’A 2,5 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE İLAÇ YARDIMI YAPTI

Türk ilaç devi Neutec İlaç, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması adına Kızılay'a 2,5 milyon liranın üzerine ilaç yardımı yaptı.

Tarih : 22 Mayıs 2019, 18:40
Puan Ver : Neutec İlaç, Kızılay’A 2,5 Milyon Liranın Üzerinde İlaç Yardımı Yaptı(10/10)6

Türk ilaç sektörünün lider markalarından Neutec İlaç'tan yine örnek bir sosyal sorumluluk çalışması geldi. Belli dönemlerde Kızılay'a ilaç yardımı gerçekleştiren ve bu bunu bir şirket geleneği haline dönüştüren Neutec İlaç, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması adına Kızılay'a 2,5 milyon liranın üzerine ilaç yardımı yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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