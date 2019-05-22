Türk ilaç sektörünün lider markalarından Neutec İlaç'tan yine örnek bir sosyal sorumluluk çalışması geldi. Belli dönemlerde Kızılay'a ilaç yardımı gerçekleştiren ve bu bunu bir şirket geleneği haline dönüştüren Neutec İlaç, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması adına Kızılay'a 2,5 milyon liranın üzerine ilaç yardımı yaptı.

Kaynak: haberinburada....