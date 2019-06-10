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Nevşehir’de turistlerin gözdesi kabak çekirdeği oldu

NEVŞEHİR’DE TURİSTLERİN GÖZDESİ KABAK ÇEKİRDEĞİ OLDU

Nevşehir'de üretimi yapılan ve bölgenin önemli gelir kaynaklarından birisi olan çerezlik kabak çekirdeği, Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Tarih : 10 Haziran 2019, 12:50
Puan Ver : Nevşehir’De Turistlerin Gözdesi Kabak Çekirdeği Oldu(9/10)5

Nevşehir'de patates ve üzümden sonra gelen ve en önemli tarım ürünlerinden biri olan çerezlik kabak çekirdeği, Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Bölgeye gelen turistler, su yerine süt ve tuzun karışımıyla taş fırınlarda kavrulan kabak çekirdeğinden satın aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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