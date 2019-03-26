PSG'nin yıldız oyuncu Neymar'ın menajerliğini de yapan babası, Brezilyalı futbolcunun PSG ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladıklarını açıkladı. Neymar'ın PSG ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.