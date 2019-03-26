Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransa'nın unutulmaz futbolcularından Nicolas Anelka'nın hayatı belgesel oluyor.

Avrupa futbolunun unutulmaz yıldızlarından Nicolas Anelka için flaş bir açıklama geldi. Anelka için ünlü dizi, film ve belgesel platformu Netflix'in bir çalışma içerisinde olduğu belirtildi. Netflix'in Anelka'ya özel bir belgesel çekeceği ve yayınlayacağı aktarıldı....



































