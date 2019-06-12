NİHAL OLÇOK’TAN ’BİZİ 15 TEMMUZ’DA SURİYELİLER KURTARDI’ DİYEN SOYLU’YA TEPKİ
15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, “Bizi 15 Temmuz'da Suriyeliler kurtardı“ sözlerinden dolayı tepki gösterdi.
15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'i kaybeden Nihal Olçok, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, “Bizi 15 Temmuz'da Suriyeliler kurtardı“ sözlerinden dolayı tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada. ....
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