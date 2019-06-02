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Nihat Hatipoğlu’na sorulan namaz sorusunun aslı ortaya çıktı

NİHAT HATİPOĞLU’NA SORULAN NAMAZ SORUSUNUN ASLI ORTAYA ÇIKTI

ATV'de yayınlanan sahur programında Nihat Hatipoğlu'na namaz sorusu soran Tıp öğrencisi sosyal medyaya damga vurmuştu. Ancak çok konuşulan sorunun geçen yılki programda sorulduğu ortaya çıktı.

Tarih : 02 Haziran 2019, 17:50
Puan Ver : Nihat Hatipoğlu’Na Sorulan Namaz Sorusunun Aslı Ortaya Çıktı(7/10)3

ATV'de Nihat Hatipoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen sahur programında namaz sorusu iddiası sosyal medya üzerinde gündem oldu. Sosyal medya üzerinde yayılan fotoğrafın aslı ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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