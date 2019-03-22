“İşte O An“ adlı söyleşiye katılan eski milli futbolcu Nihat Kahveci'nin orada anlattığı cuma namazı hikayesi salondakileri güldürdü.

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen “İşte O An“ adlı söyleşi programına eski milli futbolcular Nihat Kahveci, Hamit Altıntop, Rüştü Reçber katıldı. Nihat Kahveci'nin anlattığı cuma namazı hikayesi de salonu kahkahaya boğdu.

Kaynak: haberinburada....