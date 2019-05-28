NİHAT ÖZDEMİR’DEN ALBAYRAK’A CEVAP: VAR KAYITLARINI ELLERİNDE GÖRÜRSEM, HESAP SORMASINI BİLİRİZ
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Nihat Özdemir, TRT SPOR'da Abdurrahim Albayrak'ın elinde olduğunu söylediği VAR kayıtlar için “Eğer elindeki kayıtları görürsem ekibimizi soruştururuz. Onlardan da hesap sormasını biliriz. Kanunsuz yapılan işlerin ü
Kaynak: haberinburada. . ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Denizli’De Bulunan 7 Kiloluk Dev Mantar Görenleri Hayrete Düşürdü
- İstanbul’Da 69 Yılın Mayıs Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı
- Çocuk İstismarını Anlatan Kitapta Bulunan İğrenç Satırlar, Sosyal Medyada Büyük Tepki Topladı
- Sözlüsüne ’Hakkını Helal Et’ Mesajı Gönderdikten Ortadan Kayboldu
- Bahçelievler’De,11 Katlı Binanın Yıkılma Anı Saniye Saniye Kamerada!
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Amerikan Denizaltısı Buz Dağına Çarpınca Bu Hale Geldi! Fotoğraflar İlk Kez Yayınlandı
- Dikkatsiz Sürücü, Navigasyona Eksik Yazdığı Harf Yüzünden İtalya Yerine Almanya’Ya Gitti
- Cani Koca, Baldızı İle Birlikte Olabilmek İçin Karısını Öldürdü
- Brezilya’Da 3 Farklı Cezaevinde 42 Mahkum Asılmış Halde Ölü Bulundu
- Fincanı 75 Dolardan Satılan Kahve Çelik Kasada Saklanıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar