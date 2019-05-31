NİHAT ÖZDEMİR’DEN HAMİT ALTINTOP BOMBASI!
Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayı Nihat Özdemir'in listesinde daha önce Schalke 04, Bayern Münih, Real Madrid ve Galatasaray formaları giymiş Hamit Altıntop'un olması dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylığını açıklayan Nihat Özdemir'in listesinde yer alan isimler belli oldu.
Kaynak: haberinburada. ....
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