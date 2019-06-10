TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, İzlanda'da havalimanında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Özdemir, “Bu işin siyasi tarafının olduğunu büyükelçimiz bize anlattı. Irkçılığa benzeyen bir olay. UEFA'ya bir mektup halind

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da kamp yaptığı otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dün havalimanında İzlandalı yetkililerin milli takım kafilesine yaptığı uygulama ve bir İzlanda vatandaşının Emre Belözoğlu'nun açıklama yaptığı sırada gizlice arkadan gelerek fırça uzatmasıyla ilgili olarak konuşan Özdemir, durumdan yaşanan rahatsızlığı ifade etti. Konya'dan direkt olarak İzlanda'ya geldiklerini belirterek sözlerine başlayan Özdemir, “Futbolcularımızla beraber, havalimanına geldik....



































