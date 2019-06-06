NİLÜFER ÇİÇEKLERİNİ KOPARANLARA 82 BİN TL CEZA VERİLECEK
Antalya'da, tatlı su kaynaklarında yetişen nilüferi koparanlara 41 bin TL ceza verilecek. Koruma alanlarındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara ise 82 bin TL ceza ödeyecek.
Antalya'da, tatlı su kaynaklarında yetişen nilüferler çiçek açmaya başladı. Kurşunlu Şelalesi, Kırkgöz Yamansaz su kaynaklarında yaygın olan nilüferleri koparmanın cezası 40 bin 913 TL. Koruma alanlarındaki çiçekleri koparmanın cezası ise iki katı olarak belirlendi....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Keskin Belediye Başkanı Ak Partili Dede Yıldırım, Mazbatasını Aldı
- Çocuk Gaspçılar, Suriyeli Genci Bıçaklayarak Öldürdü
- Ağrı’Da 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- Tatilciler Bayramda Türkiye’Nin Maldivleri Olarak Bilinen Ilıca Plajı’Na Akın Etti
- Bayramda Mezarlık Ziyaretine Giden Yaşlı Kadın Atık Su Kanalına Düştü
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 90 Gün Hapis Cezası Aldı, Mahkeme Binasından Koşarak Firar Etti
- Kanada: Müze Ziyaretçisi 40 Yıldır Açılamayan Kasanın Şifresini İlk Seferde Buldu
- Japon Çalışma Bakanı: Kadınlar İşe Topuklu Ayakkabıyla Gitmeli
- 30 Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan İş Adamının İdam Cezası Mahkeme Tarafından Uygulandı!
- Trump’Tan Ortalığı Karıştıran Bir Çıkış Daha: Londra’Da Hastaneler Kan Gölüne Döndü
Bu Haberle İlgili Yorumlar