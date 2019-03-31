En son nişanlısı Alex Rodriguez'in, bir Zoe Gregory adlı modele cinsel organının fotoğrafını gönderip, grup ilişki teklif ettiği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

SOKAKTA BORNOZLA YAKALANDI

Jennifer Lopez, bu kez New York'un Greenwich kasabasında bornozla yürürken kameralara yakalandı.

ALDIRIŞ ETMİYOR

Playboy yıldızı 44 yaşındaki Zoe Gregory, Rodriguez'den telefonuna gelen mesajları paparazzilerle paylaşmıştı....



































