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NTV ekonomi müdürü, canlı yayında görevi bıraktığını duyurdu

NTV EKONOMİ MÜDÜRÜ, CANLI YAYINDA GÖREVİ BIRAKTIĞINI DUYURDU

19 yıldır NTV'de çalışan Gökay Otyam, canlı yayında “Başka bir yerde başlayacağım“ diyerek kanaldan ayrıldığını duyurdu. Otyam'ın ayrılık kararını duyan sunucu, duygu dolu anlar yaşadı.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 14:50
Puan Ver : Ntv Ekonomi Müdürü, Canlı Yayında Görevi Bıraktığını Duyurdu(5/10)1

19 yıldır NTV'de çalışan Gökay Otyam sürpriz bir kararla ekrana veda etti. Gökay Otyam ayrılık kararını bugünkü canlı yayında açıklayınca Geri Sayım programının sunucusu Berfu Güven çok duygulandı. Otyam'ın ayrılık kararının perde arkası bilinmezken, başka bir yerde işe başlayacağı öğrenildi....

















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