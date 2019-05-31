19 yıldır NTV'de çalışan Gökay Otyam sürpriz bir kararla ekrana veda etti. Gökay Otyam ayrılık kararını bugünkü canlı yayında açıklayınca Geri Sayım programının sunucusu Berfu Güven çok duygulandı. Otyam'ın ayrılık kararının perde arkası bilinmezken, başka bir yerde işe başlayacağı öğrenildi....



































