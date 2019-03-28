NUR YERLİTAŞ’TAN TAKİPÇİLERİNİ KAYGILANDIRAN SARGILI FOTOĞRAF!
Modacı Nur Yerlitaş, sosyal medya hesabından paylaştığı ameliyat sonrası sargılı fotoğrafıyla takipçilerini kaygılandırdı. Ünlü modacı bir süre sonra o fotoğrafı sildi.
Modacı Nur Yerlitaş, sosyal medya hesabından paylaştığı ameliyat sonrası sargılı fotoğrafıyla takipçilerini kaygılandırdı. Ünlü modacı bir süre sonra o fotoğrafı sildi.
AMELİYAT FOTOĞRAFI YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Ameliyat haberiyle hayranlarını oldukça üzen Nur Yerlitaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, takipçilerini korkuttu....
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