Adalet Bakanı Abdulhamit'in teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşme yasağının kaldırıldığını açıklaması İstanbul seçimleri öncesi Ankara'yı hareketlendirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan HDP TBMM Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, “Oylara çok büyük bir etkisinin olacağı kanaatinde değilim. HDP seçmeni kolay avlanabilir bir seçmen değildir“ dedi....



































