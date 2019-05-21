Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Türkiye ekonomisi için eksi yüzde 1,8 olan daralma beklentisini eksi yüzde 2,6 olarak revize etti. Kurum, Türkiye'ye ilişkin 2020 büyüme beklentisini ise yüzde 3,2'den yüzde 1,6'ya düşürdü.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı için Türkiye ekonomisine yönelik eksi yüzde 1,8 olan daralma tahminini yüzde eksi 2,6 olarak revize etti. OECD, Türkiye için 2020 yılına ilişkin öngördüğü yüzde 3,2 büyüme hızını ise yüzde 1,6'ya düşürdü.

Kaynak: haberinburada....