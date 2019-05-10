Bursa'da, oğlunu silahla öldüren gelinine müebbet hapis ile “ruhsatsız silah bulundurmak“ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildiğini duyan kayınvalide, mahkeme heyetine teşekkür etti.

Bursa'da, ayrı yaşadığı eşini, doğum günü olan 11 yaşındaki oğlunu almak için gittiği evinde tabancayla vurarak öldüren gelinine ömür boyu ile 2 yıl 1 ay hapis cezası verildiğini duyan kayınvalide, mahkeme heyetine “Adalet yerini buldu“ diyerek, teşekkür etti.

Kaynak: haberinburada. ....