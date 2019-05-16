İzmir'de, üniversite öğrencisi oğlunun içine siyanür koyup ikram ettiği şerbeti içince yaşamını yitiren 46 yaşındaki baba Mehmet Kalkan'ın, çocuklarına örnek olmak için 40 yaşından sonra İngilizce öğrendiği ortaya çıktı.

İzmir'de,21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan'ın, içine siyanür koyup, ikram ettiği şerbeti içince yaşamını yitiren çiftten Mehmet Kalkan'ın, çocuklarına örnek olmak ve onları teşvik etmek için 40 yaşından sonra İngilizce öğrendiği ortaya çıktı. Büyük bir elektronik eşya firmasında yetkili servisler Ege bölge müdürlüğü görevini yürüten Kalkan'ın, 2017 yılında da özel bir üniversitede doktora yapmaya başladığı bildirildi.

Kaynak: haberinburada....