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Oğlunun Hazırladığı Siyanürlü Şerbet Yüzünden Ölen Baba Çocukları İçin İngilizce Öğrenip Doktoraya Başlamış

OĞLUNUN HAZIRLADIĞI SİYANÜRLÜ ŞERBET YÜZÜNDEN ÖLEN BABA ÇOCUKLARI İÇİN İNGİLİZCE ÖĞRENİP DOKTORAYA BAŞLAMIŞ

İzmir'de, üniversite öğrencisi oğlunun içine siyanür koyup ikram ettiği şerbeti içince yaşamını yitiren 46 yaşındaki baba Mehmet Kalkan'ın, çocuklarına örnek olmak için 40 yaşından sonra İngilizce öğrendiği ortaya çıktı.

Tarih : 16 Mayıs 2019, 17:30
Puan Ver : Oğlunun Hazırladığı Siyanürlü Şerbet Yüzünden Ölen Baba Çocukları İçin İngilizce Öğrenip Doktoraya Başlamış(8/10)4

İzmir'de,21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan'ın, içine siyanür koyup, ikram ettiği şerbeti içince yaşamını yitiren çiftten Mehmet Kalkan'ın, çocuklarına örnek olmak ve onları teşvik etmek için 40 yaşından sonra İngilizce öğrendiği ortaya çıktı. Büyük bir elektronik eşya firmasında yetkili servisler Ege bölge müdürlüğü görevini yürüten Kalkan'ın, 2017 yılında da özel bir üniversitede doktora yapmaya başladığı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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