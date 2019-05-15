31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK'nin 6 Mayıs'ta verdiği iptal kararıyla mazbatası geri alanın Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB Meclisi'nde kabul edilen kararların 18 günlük icraatları olduğunu söyledi.

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