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Oğuz Haksever’İn, Mikrofonunu Açık Kalması Sonucu Erdoğan İçin Sarf Ettiği Sözler Akıllara Diğer Canlı Yayın Kazalarını Getirdi!
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Oğuz Haksever’in, Mikrofonunu Açık Kalması Sonucu Erdoğan İçin Sarf Ettiği Sözler Akıllara Diğer Canlı Yayın Kazalarını Getirdi!

OĞUZ HAKSEVER’İN, MİKROFONUNU AÇIK KALMASI SONUCU ERDOĞAN İÇİN SARF ETTİĞİ SÖZLER AKILLARA DİĞER CANLI YAYIN KAZALARINI GETİRDİ!

NTV'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve açıklamalarının haberini sunan Oğuz Haksever'in açık kalan mikrofonundan yayına sızan “Neresi yaslı be, canına okumuşsun“ sözleri sosyal medya kullanıcılarının aklına diğer canlı yayın kaza

Tarih : 28 Mayıs 2019, 01:30
Puan Ver : Oğuz Haksever’İn, Mikrofonunu Açık Kalması Sonucu Erdoğan İçin Sarf Ettiği Sözler Akıllara Diğer Canlı Yayın Kazalarını Getirdi!(6/10)2

Pek çok televizyon çalışanı canlı yayın sırasında oldukça dikkatli davranır. Ancak tüm önlemlere veya dikkate rağmen küçük hatalar bazı zamanlar pahalıya mal olabilir.

BİRİLERİ UTANIR, BİRİLERİ EĞLENİR

Yaşanan bu kazalar ya da bazen şakalar, sunucuların yüzünü kızartırken, izleyenlerin ise fazlasıyla eğlenmesine neden oluyor....

















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