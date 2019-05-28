OĞUZ HAKSEVER’İN, MİKROFONUNU AÇIK KALMASI SONUCU ERDOĞAN İÇİN SARF ETTİĞİ SÖZLER AKILLARA DİĞER CANLI YAYIN KAZALARINI GETİRDİ!
NTV'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve açıklamalarının haberini sunan Oğuz Haksever'in açık kalan mikrofonundan yayına sızan “Neresi yaslı be, canına okumuşsun“ sözleri sosyal medya kullanıcılarının aklına diğer canlı yayın kaza
Pek çok televizyon çalışanı canlı yayın sırasında oldukça dikkatli davranır. Ancak tüm önlemlere veya dikkate rağmen küçük hatalar bazı zamanlar pahalıya mal olabilir.
BİRİLERİ UTANIR, BİRİLERİ EĞLENİR
Yaşanan bu kazalar ya da bazen şakalar, sunucuların yüzünü kızartırken, izleyenlerin ise fazlasıyla eğlenmesine neden oluyor....
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