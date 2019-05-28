NTV'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve açıklamalarının haberini sunan Oğuz Haksever'in açık kalan mikrofonundan yayına sızan “Neresi yaslı be, canına okumuşsun“ sözleri sosyal medya kullanıcılarının aklına diğer canlı yayın kaza

Pek çok televizyon çalışanı canlı yayın sırasında oldukça dikkatli davranır. Ancak tüm önlemlere veya dikkate rağmen küçük hatalar bazı zamanlar pahalıya mal olabilir.

BİRİLERİ UTANIR, BİRİLERİ EĞLENİR

Yaşanan bu kazalar ya da bazen şakalar, sunucuların yüzünü kızartırken, izleyenlerin ise fazlasıyla eğlenmesine neden oluyor....



































