Bu sezon yedek kulübesine hapsolan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'tan ayrılıyor. Yıldız oyuncunun menajerinin, Ajax'ın yanı sıra Premier Lig ekibi Brighton ile de temas halinde olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'a FEDA döneminde gelen ve siyah-beyazlı forma altında iki şampiyonluk yaşayan takım kaptanı Oğuzhan Özyakup'un menajerlerinin, yeni sezon için birçok kulüple temas halinde olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada. ....