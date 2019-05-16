Akhisarspor, aynı maçta 7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle, Miguel Lopes sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, Güray Vural ve Caner Osmanpaşa ise sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.