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Olaylı Maçın Ardından 7 İsim PFDK’ya Sevk Edildi!

OLAYLI MAÇIN ARDINDAN 7 İSİM PFDK’YA SEVK EDİLDİ!

Akhisarspor, aynı maçta 7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle, Miguel Lopes sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, Güray Vural ve Caner Osmanpaşa ise sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Tarih : 16 Mayıs 2019, 21:20
Puan Ver : Olaylı Maçın Ardından 7 İsim Pfdk’Ya Sevk Edildi!(7/10)3

Akhisarspor'da idareci İbrahim Evren Acar, futbolcular Miguel Lopes, Güray Vural, Caner Osmanpaşa, teknik direktör Cem Kavçak, kulüp görevlileri Ali Yılmaz ve Zekeriya Güneş, PFDK'ya sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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