OLCAY ŞAHAN, TRABZONSPOR’A VEDA ETTİ
Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Olcay Şahan, “Burada çok güzel anılarım oldu. Şimdi veda zamanı. Hakkınızı helal edin, hoşça kalın.“ sözleriyle bordo-mavili takıma veda etti.
Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan, bordo-mavili kulübe veda etti. Olcay Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Trabzonspor'a veda etti. Şahan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı:
Kaynak: haberinburada....
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