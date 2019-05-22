ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN CÜNEYT ARKIN’IN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ!
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sağlık durumuyla ilgili hakkında çıkan yalan haberlere açıklık getirdi. Arkın sosyal medya hesabından, “Sağlık durumu gayet iyi.“ ifadelerini kullandı.
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın sosyal medyada sağlık durumu hakkında yapılan haberlere, Arkın'ın Instagram hesabı üzerinden şu açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Son iki gündür yine bazı sosyal medya hesaplarında sağlık durumu hakkında yalan yanlış haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyin....
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