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’Öldürülmekten korkuyorum’ diyen kadına, eski sevgiliden bir şok daha!

’ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM’ DİYEN KADINA, ESKİ SEVGİLİDEN BİR ŞOK DAHA!

Antalya'da 34 yaşındaki Fırat Aydemir, bir dönem patronu da olduğu eski sevgilisi İlayda Özen'in 'dolandırıcılık' ve 'gizliliği ihlal' suçlarından yargılanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tarih : 20 Mart 2019, 15:10
Puan Ver : ’Öldürülmekten Korkuyorum’ Diyen Kadına, Eski Sevgiliden Bir Şok Daha!(10/10)6

Antalya'da İlayda Özen'in (23) kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü eski erkek arkadaşı Fırat Aydemir (34), savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aydemir, bir dönem patronu da olduğu İlayda Özen'e ilişkileri bitmesine rağmen 70 bin TL değerinde otomobil alıp, aylık 15 bin TL maddi destekte bulunduğunu öne sürerek, eski sevgilisinin 'dolandırıcılık' ve 'gizliliği ihlal' suçlarından yargılanmasını istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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