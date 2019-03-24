Adana'da kaybolan talihsiz adamın 40 gün sonra derede cansız bedeni bulundu. Katil zanlısı iki kardeşin şahsın telefonunu alarak polisi yanlış yönlendirmek için arkadaşına “Benim şarjım bitti ben iyiyim merak etmeyin“ diye SMS attığı ortaya çıktı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Mevlüt Özcan kaybolduktan 40 gün sonra öldürülmüş halde derede bulundu. Katil zanlısı iki kardeşin şahsın telefonunu alarak olaydan bir gün sonra polisi yanlış yönlendirmek için arkadaşına “Benim şarjım bitti ben iyiyim merak etmeyin“ diye SMS attığı ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada....