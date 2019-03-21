Müge Anlı'da inşaat işçisi Hüseyin Aslan'ın iş kazası sonucu mu yoksa bir cinayet sonucu mu öldüğü araştırılmaya devam edildiÖlen adamın eşiyle ilgili ortaya atılan iddialar ise ortalığı karıştırdı.

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