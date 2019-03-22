Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Olivier Giroud'un transferi için Damien Comolli'ye tam yetki verdi. Fransız golcü de Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı.

Spor Toto Süper Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan ve gelecek sezon için şampiyon olacak kadroyu kurmak için takviye çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de önceliklerden birisi forvet transferi. Sarı-lacivertli yönetim, sportif direktör Damien Comolli'ye Olivier Girous'un transferi için tam yetki verdiği ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada....