Fenerbahçe'nin Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak beklentilerini karşılamayan Islam Slimani'nin, Komşu'nun yolunu tutabileceği ortaya çıktı. Yunan basınına göre Cezayirli futbolcu, kırmızı-beyazlı ekibin gündemine geldi. Olympiakos'un devre arası transfer döneminde de futbolcuyla kontak kurduğu ancak transferin gerçekleşme durumunun olmadığı, şimdi ise yeniden, sezon sonuna yönelik olarak yeniden bunun canlandığı bildirildi....



































