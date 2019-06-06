Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz'un talimatıyla VIP bölüme alınmadığını iddia etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Valilik, İmamoğlu'nun “Bu Vali tam bir it“ dediğini etti.

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