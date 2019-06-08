ORDU VALİLİĞİNDEN SEYİT TORUN VE EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Ordu Valiliği, Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP Salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylarla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ordu Valiliği, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP Salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylarla ilgili başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erken Terhise ’Kademeli’ Formül
- Çocukların Kavgası İki Aile Arasında Büyüdü! Kavga Ettikleri Ailenin Evini Ateşe Verdiler
- Eskort Sitesinden Tanıştığı Kadını, Transseksüel Olduğunu Öğrenince Parke Taşıyla Dövdü
- Son Dakika! Chp Milletvekili Kazım Arslan, Hayatını Kaybetti
- Ters Laleleri Koparıp Götüren 3 Kişiye 180 Bin Tl Para Cezası Kesildi
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- İstihdam Seferberliği Rakamlara Yansıdı: 5 Ayda 600 Bin Kişiye İş
- Türkiye’Nin Konuştuğu Mesut Özil İle Amine Gülşe’Nin Düğününden İlk Kareler!
- Acun Ilıcalı, Mesut Özil İle Amine Gülşe’Nin İlk Dansını Sosyal Medya Hesabından Yayınladı!
- Beşiktaş’Ta Abdullah Avcı İçin İmza Töreni Düzenlenecek
- Salih Uçan, Empoli’Ye Veda Etti
DÜNYA HABERLERİ
- May’İn İstifasının Ardından Yeni Başbakan Ve Yeni Lider Nasıl Belirlenecek? İşte Yanıtı
- Avustralya’Da Hoparlörlere Gizlenmiş 840 Milyon Dolarlık Uyuşturucu Ele Geçirildi
- Uber Sürücüsünden 25 Yaşındaki Kıza Cinsel Saldırı
- Google’In Yeni Bilgisayar Oyunu Platformu Stadia Kasım Ayında Hizmete Girecek
- Times: Almanya Dahil 25 Ab Üyesi Brexit’İ Bir Kez Daha Ertelenmesinden Yana
Bu Haberle İlgili Yorumlar