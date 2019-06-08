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Ordu Valiliğinden Seyit Torun ve Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

ORDU VALİLİĞİNDEN SEYİT TORUN VE EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ordu Valiliği, Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP Salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylarla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tarih : 08 Haziran 2019, 10:40
Puan Ver : Ordu Valiliğinden Seyit Torun Ve Ekrem İmamoğlu Hakkında Suç Duyurusu(6/10)2

Ordu Valiliği, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP Salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylarla ilgili başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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