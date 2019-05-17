ORDU’DA SİSTEME GİREN KİŞİ EZANI ERKEN OKUDU, ORUÇLAR ERKEN AÇILDI
Ordu'da bulunan Ensar Camisi'nin merkezi sistemine giren bir kişinin ezanı 10 dakika erken okuması nedeniyle çok sayıda vatandaş orucunu erken açtı. Yörede oturan Osman Türkmen,“Söylenenlere göre 1 gün oruç tutacağız mecbur.“ dedi.
ORDU'nun Altınordu ilçesindeki Ensar Camisi'nden kimliği belirsiz bir kişinin, merkezi sisteme girip ezanı 10 dakika erken okuması nedeniyle birçok kişi orucunu erken açtı. Altınordu İlçe Müftüsü Mustafa Düzgüney, diğer camilerde böyle bir durumun yaşanmadığını belirterek, “Görevli arkadaşlar yetişip sistemi kapatıyorlar. Böyle bir sistem kazası olmuş....
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