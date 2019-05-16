Ordu'nun Aybastı ilçesinde 3 ay önce yaşanan heyelandan dolayı 17 binanın boşaltıldığı Sağlık Mahallesi'nde, bu akşam saatlerinde yeni bir heyelan yaşandı. Yaşanan yeni heyelan sonucu, 3 ev yerle bir oldu. Mahallede sağlam evlerde kalanlar, meydana gelen yeni heyelanla birlikte korku ve panik yaşayarak evlerini boşaltmaya başladı....



































