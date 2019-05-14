Ordu'da bir çiftçi tarlasına ektiği tohumların soğuktan etkilenmemesi için plastik damacanayla önlem aldı. İnternetten görüp uyguladığı sistem sayesinde çiftçi, tohumlarını zirai dondan korudu.

Ordulu zeki çiftçi tarlasındaki tohumlarını plastik damacanalarla soğuklara karşı pratik bir yöntemle koruyor. Kabadüz ilçesinde yaşayan Güven Şimşek, tarlasına ektiği fasulye tohumlarının soğuktan ve zirai dondan etkilenmemesi için her birisinin üzerini plastik damacanalarla kapatarak koruma altına aldı.

Kaynak: haberinburada....