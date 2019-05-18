Ortağına kızıp araç kiralama şirketinin camlarını kıran ve içerideki koltukları ateşe veren saldırgan, vücudunda oluşan kesikler nedeniyle kaçarken bayıldı. Öfkeli gencin, baygın halde bulunduğu noktada bir pompalı tüfek ve bir de tabancaya rastlandı.