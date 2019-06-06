Birlikte yaşadığı organizatör sevgilisi Çağrı T.'nin fiziksel şiddetine maruz kaldığını iddia eden Sırp model Tanja Dukiç, polise başvurarak şikayetçi oldu. Kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını söyleyen Dukiç, “Saat 00.00'da Çağrı beni tekme ve yumruklar

İstanbul Ortaköy'de iki yıldır birlikte yaşadığı organizatör sevgilisi Çağrı T. 'nin kendisini darp ettiğini iddia eden Sırp model Tanja Dukiç, polise başvurarak sevgilisinden şikayetçi oldu.

Kaynak: haberinburada....