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Oscar ödüllü oyuncu Mira Sorvino, tecavüze uğradığını itiraf etti

OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU MİRA SORVİNO, TECAVÜZE UĞRADIĞINI İTİRAF ETTİ

Amerikalı oyuncu Mira Sorvino, cinsel suçlarla ile ilgili daha ağır yasaların çıkarılması konulu panelde göz yaşları içinde medya patronu arkadaşı Harvey Weinstein tarafından kendisine tecavüz edildiğini anlattı.

Tarih : 14 Haziran 2019, 00:40
Puan Ver : Oscar Ödüllü Oyuncu Mira Sorvino, Tecavüze Uğradığını İtiraf Etti(8/10)4

51 yaşındaki Amerikalı Oscar ödüllü oyuncu Mira Sorvino, New York'ta cinsel suçlara ile ilgili daha ağır yasaların çıkarılması ile ilgili olarak bir konferansa katıldı. Oyuncu, konferansta gözyaşları içinde medya patronu Harvey Weinstein tarafından tecavüze uğradığını anlattı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TECAVÜZÜ ANLATTI

Mira, tecavüz mağdurlarına yardım etmek için tecavüze uğradığını itiraf ettiğini söyledi....

















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